Té 40 anys i en fa un grapat que juga a bàsquet. Tants, que això de retirar-se feia temps que li rondava pel cap. El moment de prendre aquesta decisió era cada cop més proper però una trucada des de Girona va fer que els plans d’Astou Traoré canviessin. O almenys, que s’ajornessin per més endavant. La pilota sedueix i de quina manera a la Reina d’Àfrica, com l’anomena Pere Puig, director de l’Spar Girona. Veient quins són els problemes que té l’equip pel que fa el seu joc interior i tenint en compte que el tret de sortida de la competició oficial és cada cop més a prop, Puig va pensar en Traoré com a solució d’emergència. I la pivot s’hi ha posat bé. Fitxa per dos mesos, de moment. Un temps que pot ser prorrogable, veient com va la cosa.

L’escenari és el següent. Ara mateix Michaela Onyenwere i Kennedy Burke estan competint a la WNBA. Res a fer, toca esperar. Iho López pateix una lesió i no pot jugar. Només hi ha disponibles Julia Reisingerova i Giedre Labuckiene, però totes dues arrosseguen molèsties i són dubte per afrontar els propers compromisos. S’hi suma a tot això que María Araújo es va operar uns mesos enrere d’un greu problema al genoll i no té data de retorn. Per tant, el joc interior de l’Uni està ben mermat. Es necessitava trobar alguna peça, com a mínim per minimitzar aquesta situació. L’escollida és Astou Traoré, que coneix bé la casa perquè ha jugat tres temporades a Girona i ho ha fet en dues etapes diferents. Va ser un dels artífexs de l’ascens a Lliga Femenina en una primera experiència que va durar del 2008 al 2010, en dues categories diferents. Més tard hi va tornar el curs 2017/18. Ara, tercer capítol. Amb molta més experiència, perquè el seu currículum és dels importants.

Després d’una primera experiència a França, el bàsquet estatal l’ha tastat de la mà del propi Uni, el Joventut Mariana de Sòller, el Cadí-La Seu, l’IDK Gipuzkoa, l’Ensino Lugo i el Clarinos. També s’hi suma una experiència d’una temporada al Galatasaray turc i un altre any al Belfius Namur Capitale belga. «Valorant la situació econòmica del club hem buscat un reforç. Estem contents que ens vulgui donar un cop de mà. Tot i estar molts mesos aturada pensant en una possible retirada, ella ha volgut venir i ajudar-nos en aquest moment tan complicat», valora Puig en declaracions facilitades per l’Spar Girona. Traoré s’entrenarà aquesta mateixa setmana sota les ordres d’Alfred Julbe i està previst que debuti diumenge coincidint amb la final de la Lliga Catalana contra el Cadí-La Seu a Manresa.