El Bàsquet Girona ja compta els dies per tornar a competir a la LEB Or. Fa una setmana que el conjunt de Carles Marco va començar la pretemporada i, malgrat que fa poc temps que es coneixen perquè la plantilla és pràcticament nova, les sensacions són immillorables. Així ho van mostrar ahir a Fontajau en el Media Day amb els jugadors del primer equip. L’aposta del club pels joves aportarà «energia al projecte» amb l’experiència dels més veterans com Albert Sàbat, que un curs més seguirà sent el pal de paller del vestidor.

«Hi ha companys nous, però l’entrenador és el mateix. Tenim ganes de començar a competir», va assegurar Robert Cosialls, que afronta la seva quarta temporada al Bàsquet Girona. La mateixa línia segueix Gerard Sevillano, un altre il·lustre de la plantilla després de tres cursos aquí: «Venim d’un any amb moltes limitacions i que va ser dur per tothom, sobretot per no tenir l’afició a Fontajau, i tenim ganes de disfrutar plegats».

Una de les peces noves a l’equip és Josep Franch, procedent del Gries Oberhoffen de la segona divisió francesa. «Tenia clar que si tornava, volia venir al Girona perquè té un projecte de creixement i amb les bases sòlides que m’atrau. Vull ajudar amb tot el que tinc a les mans», va dir el base de Badalona. Tampoc va dubtar Karamo Jawara: «Em sento molt a gust al Girona. Quan van trucar-me, vaig posar-me content i no vaig dubtar». El pivot noruec va comentar que «em sento preparat per ajudar a l’equip amb tot el que pugui i espero que fem una gran temporada». La primera prova serà aquest dissabte amb un amistós contra el Cornellà (LEB Plata) al pavelló de Quart (21 h).