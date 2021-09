Aquest dissabte, 11 de setembre, el Sevilla i el Barcelona s’havien d’enfrontar a l’estadi Ramon Sánchez Pizjuán de la capital andalusa i tres quarts del mateix passava amb el Vila-real-Alabès. Tots dos partits, però, finalment no es disputaran després que ahir el Consell Superior d’Esports (CSD) veiés amb bons ulls i aprovés la mesura cautelar sol·licitada pel president de LaLliga, Javier Tebas. El mandatari considera que un i altre partit es veurien notablement afectats pels partits de seleccions, sobretot els de la CONMBEBOL, que impediria als futbolistes sud-americans d’un i altre conjunts que estan convocats arribar en les millors condicions possibles als seus respectius clubs.

Els dos enfrontaments afectats estaven fixats en un primer moment per dissabte perquè el Barça i també el Vila-real debutaran la setmana següent a la Lliga de Campions. El focus de la polèmica se situa en el calendari FIFA. Moltes plantilles de la Primera Divisió s’han vist mermades perquè uns quants dels seus futbolistes s’han unit a les seves respectives seleccions. Són els partits dels combinats sud-americans els que es disputen més tard i provoquen que sigui impossible que els seus internacionals puguin jugar la quarta jornada, prevista per aquest cap de setmana. LaLliga va actuar i en un primer moment, van ajornar el Sevilla-Barça i també el Vila-real-Alabès. No hi hauria hagut cap més problema si no hagués intervingut la Reial Federació Espanyola de Futbol. El seu Comitè de Competició va oposar-s’hi i també va passar per alt la sol·licitud presentada pel propi Sevilla, que va decidir aplaçar el matx contra el conjunt blaugrana. La patronal havia enviat un escrit demanant l’ajornament dels dos enfrontaments canviant també els horaris de la resta de la jornada. No ho va veure amb bons ulls el Tribunal d’Arbitratge Esportiu (TAS), que es va negar davant la cautelar que havia demanat LaLliga contra la mesura de la FIFA de prolongar el temps de cessió dels internacionals sud-americans. Tebas no es va rendir i va seguir bregant fins trobar un aliat que li ha acabat donant la raó.

Finalment ha hagut d’actuar el Consell Superior d’Esports. L’organisme ha reconegut que LaLliga té raó i que tots dos partits podrien quedar desnaturalitzats. Alguns jugadors hauran d’estar concentrats fins el divendres 10 de setembre. Només un dia abans dels dos partits en qüestió. Impossible que arribessin i estiguessin en condicions per tenir minuts. La RFEF va trigar poques hores en dir la seva i a mitja tarda va presentar un altre comunicat, mostrant-se del tot contrari a la resolució i explicant que així mateix es troben la UEFA i també la FIFA. Ara mateix no hi ha cap data definitiva perquè un i altre partit s’acabin jugant.