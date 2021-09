Les baixes són un mal de cap en aquest inici de pretemporada de l’Spar Girona. A les que ja coneixíem de María Araújo i Iho López, que es recuperen de les seves respectives lesions, i a les de Michaela Onyenwere i Kennedy Burke, encara a la WNBA, s’hi afegeixen ara les de Laia Palau i Frida Eldebrink. La capitana va patir una lesió muscular a la cama dreta en l’entrenament de dimarts, mentre que la sueca es va fer mal a la mà esquerra en el partit de dissabte passat a Camprodon davant l’Advisoria Maresme i estarà algunes setmanes de baixa.

En total, Alfred Julbe no podrà comptar segur amb sis jugadores del primer equip per jugar diumenge la final de la Lliga Catalana davant el Cadí la Seu al Nou Congost (12 h). Labuckiene i Reisingerova, que també han arrossegat molèsties, per fortuna sembla que podran estar a disposició. I al seu costat, reforçant el joc interior, també hi haurà Astou Traoré, que ja jugarà els seus minuts contra les lleidatanes. La pivot senegalesa, de 40 anys, complirà la seva tercera etapa a l’Uni després de ser-hi del 2008 al 2010 - i aconseguir un ascens a la Lliga Femenina- i la temporada 2017-18. Ara torna per reforçar la posició d’interior a causa de les nombroses baixes. Traoré té un contracte per dos mesos prorrogables. Ahir ja va ser a Fontajau.

La plaga de lesions serà un dels principals problemes per a Julbe pel partit de diumenge i haurà de mirar, com ja va fer a Camprodon, segurament cap el GEiEG per completar l’expedició de l’equip que viatjarà al Nou Congost. Amb tot l’arribada de Traoré minimitza una mica les absències.