El Girona es retrobarà amb l’àrbitre que va expulsar Cristhian Stuani en el partit de tornada del play-off d’ascens a Primera contra l’Elx. La polèmica vermella directa, rectificant la groga que li havia ensenyat a instàncies del VAR on hi havia Pérez Pallàs, al davanter uruguaià va ser decisiva per a la derrota gironina. La Federació va fer públiques ahir les designacions per aquesta jornada de Lliga i l’escollit per xiular el Màlaga-Girona que es juga diumenge a la Rosaleda (21.30 h) és José Antonio López Toca. El col·legiat del comitè càntabre, de 38 anys, ha arbitrat un total de sis partits al conjunt gironí al llarg de la seva carrera.

La temporada passada, el Girona va coincidir amb López Toca en quatre encontres amb dues victòries contra l’Espanyol i el Saragossa, una derrota a Tenerife i un empat davant el Fuenlabrada. Els de Montilivi guarden pitjor record de la 19-20 amb una derrota a la Lliga a Almeria i la fatídica final del play-off contra l’Elx. López Toca comptarà amb el suport de Víctor Areces Franco del comitè asturià al VAR, un altre vell conegut que va reclamar a Pulido Santana anul·lar un gol legal de Bustos en l’anada del play-off a Vallecas per una mà inexistent.