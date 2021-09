El doble torneig internacional de tennis de Platja d’Aro ja està en marxa i ahir va ser presentat a la seu de la Generalitat a Girona. Els dos campionats, de categoria masculina tant en individual com en doble, es disputaran el pròxim mes d’octubre de forma consecutiva i de dilluns a diumenge. El primer, del 4 al 10 del pròxim mes, i el segon, de l’11 al 17. Són dos tornejos de l’International Tennis Federation (ITF) M15 organitzats pel Club Tennis d’Aro i que tenen un premi de 15.000 dòlars pel guanyador.

Cada torneig tindrà un total de 32 tenistes en el seu quadre, mentre que en el de dobles seran 16 parelles que formaran part del quadre principal. Tot i així, el 3 d’octubre ja hi haurà alguns partits per decidir quins tenistes entren en el quadre principal i no serà fins al dimarts 5 que es disputarà el primer partit del quadre. En el mateix acte, el club gironí va ser reconegut per la Federació Catalana de Tennis com a Club excel·lència 2021. El CT d’Aro també va acollir al maig un torneig ITF femení.