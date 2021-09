El nou davanter del Barça, Luuk de Jong, va assegurar ahir durant la seva presentació que encaixa a l’equip, malgrat ser suplent al Sevilla i no ajustar-se als cànons clàssics del conjunt blaugrana. «És una sort ser aquí. Crec que el missatge del míster (Ronald Koeman) va ser clar: volia un davanter diferent i per això va pensar en mi. Ja feia temps que em volia i crec que encaixo a l’equip. Ja he demostrat la meva qualitat al més alt nivell i espero poder fer-ho aquí», va explicar el neerlandès, petició expressa de Koeman.

De Jong, cedit pel Sevilla per a aquesta temporada amb opció de compra, no va tancar les portes a quedar-se al Barça en el futur, tot i que va dir que la seva prioritat actual és «treballar tant com pugui», després de complir «un somni des de nen». «És el pas més important de la meva carrera. És molt gran haver aconseguit jugar al millor club del món. He fet coses importants en la meva carrera, com guanyar l’Europa League, però ser aquí al Barça és un somni fet realitat», va afirmar el davanter de 31 anys.

D’aquesta manera, l’atacant se suma a la nòmina de neerlandesos presents al club blaugrana, on, a més de Ronald Koeman, també hi ha Frenkie de Jong i Memphis Depay, amb qui li uneix «una gran relació».