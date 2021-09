Més que no pas un vist i no vist, el fitxatge d’Amir Warnock ha sigut quelcom més efímer. Un anunci i gràcies. El Bisbal Bàsquet feia oficial la seva incorporació pocs dies enrere. La del pivot nascut als Estats Units ara fa 26 anys, el mateix que l’última temporada havia signat gairebé 14 punts i prop de 10 rebots per partit amb el Mataró. Una incorporació majúscula per competir, i de quina manera, a la Lliga EBA. El problema és que Warnock mai no trepitjarà l’Empordà. I si ho fa, potser serà per fer turisme i no pas per jugar a bàsquet, almenys com a jugador local. Tot i tenir-ho tot lligat, aparaulat i signat des del passat 26 de juliol, finalment Warnock s’ha fet enrere. No hi haurà fitxatge perquè, bàsicament, no vol venir.

Segons explicava el club mitjançant un comunicat, el passat diumenge, hores després de l’anunci oficial, el jugador havia de volar cap a Barcelona. Va ser a través d’un missatge telefònic que el Bisbal Bàsquet coneixeria la negativa de Warnock de viatjar. No va pujar a l’avió. Les explicacions són «incomprensible i injustificables», segons diu l’escrit, que critica també la «falta d’ètica i compromís». Se li va donar al pivot un termini d’un parell de dies perquè s’ho pensés de nou i viatgés per incorporar-se així a la disciplina de l’equip, però no hi ha hagut manera. «Estem molt sorpresos. Més que molestos, el que estem és emprenyats i indignats», afirma Joan Ferrer, director esportiu de l’entitat. Amb un acord signat, si Warnock el que ara vol és anar a un altre equip, com sembla que passarà, necessita el vist-i-plau del Bisbal Bàsquet, que ja s’ha hagut de rascar la butxaca per pagar el vol, l’assegurança i la llicència. Una despesa important per l’entitat, que espera rebre aquesta compensació per part del club que decideixi incorporar el jugador. Ara, tocarà buscar una alternativa. «Comptàvem amb ell i hauria sigut un dels millors pivots de la categoria. No vindrà, així que necessitem fitxar algú amb un perfil d’home gran que vagi bé per dins i sigui sòlid en el rebot».