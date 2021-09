Fa un any, l’atac de l’Barça estava integrat per Messi, Suárez i Griezmann. Ara, ni rastre d’ells. Un camina a París, gaudint dels seus temps feliços amb l’Argentina, i els altres dos s’han retrobat sota l’aixopluc del Cholo Simeone. I dimarts al Camp Nou, coincidint amb l’estrena a la Champions contra el Bayern, Ronald Koeman té un atac d’emergència. Hi ha més lesionats (Ansu Fati, Dembélé, Kun Agüero, Braithwaite i Coutinho, que té l’alta mèdica, però encara no ha debutat) que jugadors sans: Memphis, la nova bandera del gol del Barça que viu un idil·li apassionat (sis partits oficials, set gols), Luuk de Jong, acabat d’arribar del Sevilla amb el qualificatiu de «davanter diferent» i Demir, una jove promesa austríaca que ha captivat Koeman de tal manera que ni tan sols ha passat pel Barça B.

El problema no és només recuperar el gol perdut amb la marxa d’aquest trident Messi-Suárez-Griezmann, sinó trobar una nova manera d’atacar en un equip que ha viscut una profunda mutació en aquesta zona. Trobar i articular aquest model diferent amb peces de menor qualitat. L’estructura al darrere, amb Ter Stegen, Piqué i Alba, com a pilars, es manté gairebé fixa, canviant només un central (Eric García, Araujo, Lenglet o Umtiti) i el lateral dret. Al mig de camp, amb Busquets, De Jong i Pedri, més del mateix. A dalt, tot ha canviat. I ha canviat tant que obliga el tècnic a articular un nou sistema ofensiu, per sobre fins i tot del dibuix de referència. Ja sigui el 4-3-3, doctrina cruyffista que persegueix Laporta com a dogma de fe, o el 3-5-2 on Koeman se sent més còmode, avalat, a més, per les dades que va recol·lectar la passada temporada quan el Barça va completar els seus millors mesos de futbol i resultats. Fins que va arribar el Granada i va acabar tot a les escombraries.