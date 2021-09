La carrera de Marc Gasol a l’NBA, que va arrencar el 2008 després de deixar l’Akasvayu Girona, on havia explotat com a jugador, sembla acostar-se al seu final després que hagi trascendit que els Lakers se’n desfaran enviant-lo als Grizzlies i que, allà, negociarà la rescissió del contracte per quedar lliure. Segons va avançar el periodista Adrian Wojnarowski, l’operació pretèn estalviar als Lakers 10 milions, i un cop es quedi sense equip, l’objectiu del president del Bàsquet Girona és tornar amb la família a casa.

Es aquí on s’obren diferents escenaris sobre el futur immediat del pivot català. Tancada la porta de l’NBA després d’una temporada especialment complicada a Los Ángeles, Gasol ha de decidir si vol seguir jugant o si es planteja la retirada. I en la primera opció, tampoc hi ha tants escenaris realistes. S’ha parlat de l’opció d’anar al Barça, però el club, arruïnat, ben poc li podrà oferir. Enganxar-se a algun altre club ACB semblaria utòpic, així com iniciar una aventura en algun club potent d’Eurolliga de fora d’Espanya. I Girona? Aquesta és una opció que no s’ha de descartar. De fet, Marc Gasol ha dit per activa i per passiva que vol acabar la seva carrera a Fontajau i ara, amb l’equip a la LEB Or, s’ho podria plantejar per ajudar a fer el salt del projecte a l’enyorada ACB.