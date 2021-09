Després de perdre la setmana passada contra el Mataró (48-57) en la primera jornada de la Lliga Catalana, el GEiEG rep el Basket Almeda (18.15) amb l’objectiu, com diu el seu tècnic Bernat Vivolas, «d’aprendre i millorar de cara a l’inici de la lliga regular». Una Lliga Femenina 2 que les gironines obriran contra el Claret el pròxim 2 d’octubre a casa.

Com a locals, precisament, tornen a jugar aquesta tarda (18.15) en un partit que serà transmès per la plataforma Esport Plus TV de la UFEC. El tècnic del conjunt gironí afirmava que tenir dues jornades consecutives a casa «agrada» a les jugadores que la temporada anterior no hi pogués haver públic a causa de la pandèmia. Del Basket Almeda, Vivolas destaca que és «un equip molt jove i amb molt talent» i que el partit tindrà «molt de ritme, molta defensa i hi haurà atacs molt fluids».