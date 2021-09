Laia Flores va aterrar a Fontajau el passat mes d’abril per cobrir la baixa de María Araújo. La base mataronina, de 25 anys, ja havia arribat a un acord amb el club per fitxar per aquesta i una altra temporada, però la lesió de la gallega va precipitar la seva arribada perquè Alfred Julbe pogués tenir una jugadora més disponible per les semifinals del play-off davant el València, que van acabar amb les gironines fora de la lluita pel títol de la Lliga Femenina.

Flores va arribar a l’Uni , procedent del Campus Promete, amb «l’objectiu de fer un salt a un club important». A més, un factor que va valorar molt va ser fitxar per «un club català i que estés a prop de casa perquè portava molts anys voltant lluny d’aquí», explicava la base. També va afegir que un dels seus objectius enfitxar per l’Uni és «millorar en la seva posició» i, sobretot, «aprendre d’una de les millors com és la Laia Palau». La jugadora de l’Uni explica que entrenar amb la veterana base, que ahir va complir 42 anys, «impacta al principi perquè és una jugadora que des de petita sempre havia estat un referent», i ara «tenir l’oportunitat no només de jugar contra ella, que ja ho havia fet», sinó també de «jugar al seu costat és una sort i un honor perquè puc aprendre molt d’ella». «La Laia em fa ser millor, en sap molt de bàsquet i amb ella és com tenir un altre entrenador al costat», sentenciava Flores.

Malauradament, Laia Palau no podrà estar sobre la pista en la final de la Lliga Catalana demà davant el Cadí La Seu, en un partit que es disputarà al Nou Congost de Manresa (12 h). Tampoc hi seran Frida Eldebrik o les dues jugadores que encara són a la WNB, Michaela Onyenwere i Kennedy Burke. «Al principi l’equip estava trist per totes aquestes baixes, però ja ens hem recuperat i estem treballant per arribar a diumenge de la millor manera possible», declarava Flores. A més, el vestidor té «moltes ganes» perquè és el primer partit de la temporada i és la fina de la Lliga Catalana. Volem lluitar pel títol i sortirem a donar-ho tot». No serà fàcil guanyar amb tantes baixes i, per fer-ho, «haurem de fer una passa endavant».

La base mataronina també explicava que aquest any l’equip és «una mescla de jugadores veteranes i joves, i això m’agrada perquè serem un equip amb experiència, però també dinàmic, que jugarem ràpid i ens proposem l’objectiu de lluitar per guanyar títols». Precisament, una d’aquestes jugadores veteranes és Astou Traoré, de 40 anys, que tot just dijous va fer el seu primer entrenament a Fontajau, però ja podrà jugar demà a Manresa. «Estem intentant que s’adapti a l’equip, ara feia un temps que estava aturada, però l’he vist bastant bé i, sobretot, amb ganes d’ajudar l’equip que és el més important», afirmava Flores. Demà, al Nou Congost, veurem si aquestes ganes són sobre la pista i sí, sobretot, l’Spar Girona és capaç de guanyar el primer títol de la temporada malgrat les baixes.