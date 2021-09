Després de guanyar en el seu debut a la Tercera RFEF (3-1), l'Olot ha aconseguit aquesta tarda un valuós empat al camp del Vilafranca (0-0).

El conjunt dirigit per Albert Carbó ha gaudit de les millors ocasions per marcar, però els jugadors garrotxins no han estat encertats de cara a porteria. La més clara, un xut al pal d'Eloi Amagat. En els minuts finals el partit s'ha trencat i hagués pogut guanyar qualsevol dels dos equips en algun contraatac, però el marcador no s'ha mogut en tot el partit.