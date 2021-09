Tancada la carpeta de Yamaha, Maverick Viñales n’acaba obrir una altra de nova. El pilot de Roses, flamant fitxatge de l’equip Aprilia, va estrenar-se ahir en una primera prova del Mundial de Moto GP amb la seva nova moto i ho va fer en els primers entrenaments del Gran Premi de l’Aragó. Al traçat del circuit de Motorland, va estar molt lluny de les primeres posicions, liderades per l’australià Jack Miller. Va tancar la jornada inicial amb un dinovè lloc i un temps de 1:48.755. «No és fàcil i encara he d’aprendre moltes coses en ben poc temps. El tenir només 40 minuts i després 40 minuts més ho fa tot plegat molt complicat», va remarcar el propi Viñales, qui va reconèixer que «encara em falta moltíssim a la pista» tot i admetre també que «crec que els temps han sigut bons si quadrem tots els parcials».

Continuava: «Per aprendre bé el comportament de la moto no m’he de marcar cap resultat més enllà de tenir bones sensacions. La veritat és que estic bastant content amb aquestes. Han sigut prou bones i, sobretot, tinc la mentalitat demà (avui pel lector) de fer un altre pas endavant i això és el més positiu». Sobre la seva edaptació a l’Aprilia, comparada amb la que en el seu dia va realitzar fent el pas de Suzuki a Yamaha, Viñales explicava que «aquelles dues motos són molt iguals, no hi ha gran diferència més enllà que una gira menys, l’altra més... Tot funciona de la mateixa manera». I apuntava que: «A l’arribar aquí sí que he vist que el motor és diferent. La filosofia també és una altra i aquest procediment el que necessita són voltes i entendre les coses. Però estic bastant content, perquè m’he sentit molt bé, sobretot en la segona tongada d’entrenaments, la que he fet amb el pneumàtic mig i he vist molt de potencial, sobretot pel que fa el ritme de cursa. Això és el que ara mateix hem de buscar, el ritme. Després ja arribarà l’intentar fer la volta ràpida».

Miller, dominador

Va ser l’australià Jack Miller qui va aprofitar al màxim el seu últim joc de pneumàtics per convertir-se en el pilot més ràpid en la primera jornada d‘entrenaments lliures pel Gran Premi de l’Aragó de MotoGP. Va ser un dels pocs pilots que va trencar la barrera del minut i 48 segons, en completar una volta al traçat. S’hi havia quedat a les portes durant la sessió matinal el català Marc Márquez, que va rodar en 1:48.048 per ser el més ràpid, però a la tarda no va ser capaç d’igualar-ho o millorar-ho i fins i tot va patir una caiguda. En Moto2, de la seva banda, el gironí Albert Arenas va acabar signant el sisè millor registre a la tarda: 1:53.023.