Antonie Griezmann tornarà aquest migdia a Barcelona, però no ho farà amb la samarreta blaugrana que ha vestit en les últimes temporades, sinó que ho farà amb la de l’Atlètic i per jugar a l’RCDE Stadium davant l’Espanyol (14 h, Movistar LaLiga). Tot apunta que el francès sortirà com a titular acompanyant un altre exblaugrana en la punta d’atac, Luis Suárez.

Per la seva banda, l’equip entrenat per Vicente Moreno té l’objectiu de reconduir la seva situació d’inici de temporada, havent sumat dos de nou punts i sent l’únic equip de Primera i Segona que encara no ha vist porteria. El tècnic valencià va afirmar que té jugadors amb diferents problemes físics i que són dubte per jugar, com Adrià Pedrosa, que encara va amb fèrula després d’una operació a la mà dreta i la seva presència no és segura. El que no hi serà és Sergi Gómez, que va ser expulsat en l’últim partit.