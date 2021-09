L’Olot arribava colíder al Municipal de Vilafranca després de la victòria de la primera jornada contra el Castelldefels a casa (3-1). L’equip garrotxí volia tornar a mostrar la bona imatge de l’estrena del curs per tal d’encadenar dues victòries seguides. Es presentava amb només dos canvis a l’alineació: Callís per Batalla, obligat per sanció, i Ferrón per Moha. Els homes d’Albert Carbó van sortir a per totes i no van tardar en avisar mitjançant un xut de Sergi Arranz que va blocar Casamayor. El Vilafranca va reaccionar i no va permetre que l’Olot se sentís comòde i tingués el control de la pilota.

No es patia en defensa. De fet, el Vilafranca no va crear perill fins al minut 22, quan Escofet va enviar un xut arran del pal de la porteria que defensava Batalla. Els olotins van arribar a la pausa d’hidratació amb més dubtes que certeses, amb el seu rival cada cop més animat. Carbó va aprofitar la parada per ajustar l’equip i les ocasions no es van fer esperar. Els garrotxins van fer un esprint final abans de la mitja part, però la falta d’encert i Casamayor van evitar que el marcador es movés. Ni Ot, ni Callís, ni Eloi Amagat per partida doble van aconseguir desequlibrar l’empat. El veterà jugador gironí va veure com el porter desviava al pal una falta directa que anava a l’escaire. Zero a zero al descans.

A la segona meitat, el Vilafranca va sortir més endollat i va desaprofitar diverses ocasions per avançar-se. Al 49, Collado va connectar amb David Romo a través d’una passada de la mort. El jugador local va enviar la pilota a fora quan Batalla ja estava venut. L’Olot va recuperar el control del partit a través de la posessió i va gaudir, de nou, de bones ocasions. Guió repetit al de la primera meitat: inspiració del porrter local i desencert de l’Olot. Al 68, el Vilafranca va demanar un possible penal per mans de Bigas, però el col·legiat del partit no el va concedir. El partit es va trencar en els últims quinze minuts, però el marcador no es va moure tot i les ocasions dels dos equips.