Deu. Un número ben rodó. I deu són les Lligues Catalanes que l’Spar Girona pot tenir avui en el seu palmarès si aconsegueix guanyar aquest migdia al Cadí la Seu (12 h, Esport3). El derbi català per excel·lència en els últims anys torna per la disputa del primer títol de la temporada. Un trofeu que els dos conjunts s’han disputat 11 vegades en els últims 11 anys amb un balanç clarament favorable a les gironines: 9 victòries i només 2 derrotes. Dues taques negres que es remunten a 2015 i 2016, quan les lleidatanes es van emportar el guardó (69-53 i 71-67). En les últimes quatre temporades, però, la Lliga Catalana s’ha decantat a favor de les de Fontajau. Per tant, vèncer avui no només significaria aixecar la copa per desena vegada en la història, sinó també guanyar-la per cinquè cop consecutiu.

No serà fàcil, perquè Alfred Julbe té confirmades un total de sis baixes per jugar al Nou Congost de Manresa. Iho López i María Araújo encara es recuperen de les seves respectives lesions; Michaela Onyenwere i Kennedy Burke són a la WNBA; i Laia Palau i Frida Eldebrink també han caigut lesionades aquesta setmana. Això, sense comptar que Giedré Labuckiene i Julia Reisingerova arriben justes, ja que per precaució no van jugar l’amistós de la setmana passada contra l’Advisoria Maresme a Camprodon. Per això, el tècnic badaloní ha mirat a la pedrera i ha cridat Acin, Ribas, Parra i Moreno perquè puguin ajudar l’equip. Però malgrat les baixes no hi ha excusa. «Ens van afectar les lesions de Laia Palau i Eldebrink», explicava Laia Flores, però «som un equip i sabem que totes hem de donar una passa endavant».

Al davant, l’Uni tindrà un equip que en l’última setmana també ha hagut de mirar el mercat de fitxatges. Si les gironines van haver d’incorporar Astou Traoré per reforçar el seu joc interior, les lleidatanes també han hagut de fer un reforç d’última hora. Chelsey Perry va rescindir el contracte a causa d’una greu lesió als genolls quan jugava a la WNBA i el seu lloc l’ha ocupat Jewell Tunstull que va aterrar aquesta setmana a La Seu. Tot i la reestructura que ha patit l’equip aquest any, Flores creu que tots els partits contra el Cadí «són molt intensos». A més, «també tenen jugadores catalanes i això fa que tinguin especial il·lusió per guanyar el títol, com nosaltres», sentenciava la base barcelonina.