En la seva posada en escena aquesta pretemporada, el Bàsquet Girona va vèncer el Cornellà en un partit dur, amb alts i baixos, moltes proves per part de Carles Marco i amb la lesió de Jawara. No obstant això i suar de valent, els gironins van aconseguir el primer triomf imposant-se per 78-63. Marc Gasol, president i fundador del club, va seguir el duel a peu de vista només un dia després del seu traspàs dels Lakers als Grizzlies.

El Cornellà va iniciar el partit dominant per 6-12 abans que Josep Franch empatés a 14 amb un triple. El marcador també reflectia igualtat (16-16) a l’inici del segon quart. Un període on el Bàsquet Girona va trobar molt bones sensacions, on va poder córrer i on es va realitzar una tasca defensiva que va ofegar els atacs del Cornellà. Amb més superioritat exposada van tancar la primera meitat amb el 40-30. Mentre l’avantatge s’ampliava en el segon temps, la notícia va ser la lesió de Jawara al turmell esquerre quan agafava un rebot. No obstant i no poder haver jugat més, hauria de quedar en un ensurt. En el tercer període va costar més fer entrar la pilota a cistella i es va tancar amb el 56-49. Després d’aquesta mena de parèntesi, els gironins van ser molt superiors al darrer i van tancar el partit amb el 78-63 definitiu.