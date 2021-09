El Reial Madrid va fent passes per tornar a la normalitat, i aquest nita en farà una de gegant en el retor al Santiago Bernabéu i el retorn dels aficionats 560 dies més tard. El conjunt entrenat per Carlo Ancelotti rebrà un Celta (21 h, Movistar LaLiga) que intentarà amargar la festa als blancs i dissipar els dubtes després d’un inici complicat, on només ha sumat un punt dels nou possibles.

En plenes obres de remodelació de l’estadi el Bernabéu tornarà a acollir un partit de futbol amb 20.000 espectadors i que serà molt emotiu. Per començar, es farà un homenatge a tots els que han mort durant la pandèmia, amb un record especial a Lorenzo Sanz, qui va ser president del club entre 1995 i 2000. També tornarà a l’estadi Ancelotti, el gran artífex de la desena Copa d’Europa, que no podrà comptar amb Gareth Bale. El gal·lès té molèsties musculars en els isquiotibials de la cama dreta.