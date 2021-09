L'Spar Girona ha perdut aquest migdia davant el Cadí La Seu (69-65) en la final de la Lliga Catalana disputada al Nou Congost de Manresa i d'aquesta manera ha deixat escapar l'oportunitat de conquerir aquest trofeu per desena vegada. Les gironines han tingut l'oportunitat de trencar el partit en el primer període, quan guanyava de 9 punts (9-18) i havia fet un parcial de 0-13. No l'ha sabut aprofitar i llavors han estat les lleidatanes que s'han posat per davant en les acaballes del segon període. Un avantatge que han mantingut fins a entrar en l'últim quart, arribant a tenir un marge d'11 punts en el tercer període (44-33).

En els últims 10 minuts el partit ha embogit. La constant durant els 40 minuts ha estat les impressions per part dels dos equips, potser una cosa normal al tractar-se d'un torneig de pretemporada, amb els dos equips amb baixes i sense acabar d'estar rodats. L'Uni ha empatat just començar el quart (50-50), però el cert és que les de l'Alt Urgell han estat superiors. Tot i això, amb 68-65 i quan faltaven 10 segons Laia Flores ha fallat un triple que hagués forçat la pròrroga. Després, Laura Peña, ha sentenciat convertint el segon tir lliure (69-65) després de la falta a la desesperada de les de Julbe.