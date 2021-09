Duel català entre dos equips com el Barça B i el Costa Brava que encara no havien aconseguit cap victòria en les dues primeres jornades. De fet, els dos conjunts continuaran amb el 0 en el caseller de triomfs després de l'empat sense gols d'aquesta tarda al Johan Cruyff. Els tres punts haurien haver pogut anar cap a un costat o altre si la punteria s'hagués afinat. Per part dels locals, que han començat el duel dominadors, han tingut fins a tres ocasions malbaratades per un gran Marcos Pérez.

Els visitants, que han emulat el joc de la temporada anterior, haurien pogut fer el gol de la victòria si a la primera meitat Boris Garrós hagués encertat o si Calatrava hagués colpejat millor la pilota a la segona. Amb això, el Costa Brava torna a empatar un duel per tercer partit consecutiu.