Bagnaia va aconseguir la seva segona pole position de la temporada i la novena de la seva carrera esportiva, amb nou rècord absolut de la categoria, al rodar en 1:46.322, de manera que va rebaixar l’anterior registre absolut del català Marc Márquez, qui el 2015 havia rodat en 1:46.635. El rosinc Maverick Viñales, que debutava amb la seva nova escuderia, va acabar en dinovena posició. Tot i això, el pilot va definir com a positiva la jornada d’ahir. Pel que fa Albert Arenas, el gironí sortirà en sisena posició en Moto2.

El pilot italià va rodar més de tres dècimes de segon més ràpid que els seus immediats perseguidors, el seu company a l’equip Ducati, l’australià Jack Miller, i que el francès Fabio Quartararo, líder del mundial. No va esperar ni un segon Marc Márquez per sortir a pista en la segona classificació, una mostra més que evident de l’ambició del pilot de Repsol Honda per recuperar com més aviat totes les seves sensacions d’abans, tot i les divuit caigudes que ja acumula al llarg de la temporada.

En la seva tercera volta va protagonitzar el segon millor temps, superat només per l’italià Pecco Bagnaia i també instants després per l’espanyol Jorge Martín, tot i que encara amb molt temps d’entrenament per davant. A tots ells els va doblegar l’italià Bagnaia amb un temps molt millor que el que havia marcat Fabio Quartararo una volta abans.

El britànic Sam Lowes va aconseguir la seva cinquena «pole position» de la temporada de Moto2 al circuit de Motorland on va aconseguir la temporada passada dues victòries consecutives. El gironí Albert Arenas sortirà en sisena posició. Pel que fa a Moto3, el sud-africà Darryn Binder va sentenciar la classificació en dues voltes. Les necessàries per marcar la seva volta ràpida personal del circuit.