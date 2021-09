Una, dues i tres. No només són els punts que ha sumat el Costa Brava en les tres primeres jornades d’aquesta Lliga a la Primera RFEF, sinó sobretot les aturades salvadores del seu porter. Un Marcos Pérez que es va convertir en l’autèntic protagonista a l’estadi Johan Cruyff. L’artífex per salvar un punt contra el filial del Barça. L’equip d’Oriol Alsina va semblar el conjunt rocós que disputava la passada temporada els seus partits al Municipal de Llagostera, i no pas el dominador del joc que s’havia deixat veure en els anteriors duels amb l’UCAM i l’Atlético Sanluqueño. La pilota va ser per als de casa, que tampoc saben el que és guanyar encara. Però que també haurien pogut perdre perquè el Costa Brava, tot i patir i suar de valent, també va tenir dues molt bones ocasions, a peus de Boris Garrós i Àlex Calatrava.

Parlar d’urgències tan aviat podria semblar precipitat. Però les victòries sempre són necessàries per no complicar-se la vida. Ahir, duel entre dos equips que encara no havien guanyat i que continuen sense fer-ho. Per intentar sorprendre el Barça B, Alsina només va fer dos canvis respecte a l’últim onze. Entraven Andreu Guiu i Moussa Jr. en detriment de Calatrava i Pere Martín -la seva posició al lateral dret la va ocupar Jordi Xumetra. Lluny de ser aquell equip dominador i que vol mimar la pilota que el tècnic del Costa Brava desitja, ben aviat es va poder veure que la possessió era per als de casa. Un guió segurament esperat durant la setmana. Com també que d’ocasions per al filial blaugrana n’hi hauria, i potser no pas poques. Com tampoc ningú descartava que Marcos Pérez, com passa cada setmana, tornés a fer-ne de les seves, i així va ser. En comptes d’un cop, el porter del Bon Pastor va aparèixer en tres ocasions. Dues vegades a la primera meitat i una altra a la segona. Sempre providencial. Salvador.

No es trobaven gens còmodes els gironins al damunt del terreny de joc. Això sí, no sempre l’escenari va ser el mateix perquè el Costa Brava, tot i patir, també va dir la seva. Al final de cada part, tot buscant petroli. D’oportunitats clares, això sí, només dues. Una per temps. Poc abans del descans, i a centrada de Xumetra cap al seu referent ofensiu, Boris Garrós va signar la rematada però va topar amb el porter Iñaki Peña, molt ben situat per evitar un mal major als seus.

Per si les mosques, hi hauria una altra arribada que tampoc va fructificar. Després del ball de canvis a banda i banda, el jove Àlex Calatrava, un dels jugadors que va sortir de refresc, va trobar-se amb una pilota morta dins de l’àrea del seu rival. No va tenir la sort del seu costat i l’esfèrica es va situar perquè l’impactés amb la seva cama dreta quan ell és esquerrà. La rematada no va ser gens bona i Peña va aturar-la sense cap mena de problema. S’esfumava així l’última oportunitat per rascar alguna cosa d’un Costa Brava que, tot i que encara no ha guanyat, tampoc ha perdut. La ratxa la podrà trencar divendres a les 7 de la tarda contra el Cornellà a Palamós.