El Barça inaugura aquesta nit la seva participació a la Lliga de Campions com si estigués fent teràpia amb un psicòleg cognitiu conductual, ja que el rival que visita avui el Camp Nou (21 h) és un vell conegut: el Bayern de Munic. Fa poc més d’un any que els bavaresos li van clavar un humiliant 2-8 en els quarts de final de la competició. Segons els experts en la ment, l’evitació experiencial és un factor fonamental en el desenvolupament i manteniment d’un trastorn per estrès postraumàtic. Així, la millor teràpia en aquests casos, sobretot per superar l’ansietat que comporta, es considera que és l’exposició, que a grans trets consisteix en enfrontar-se a l’estímul temut.

El conjunt de Ronald Koeman viurà aquesta experiència justament 13 mesos després que s’originés el trauma, temps suficient per haver-ne acumulat d’altres tan traumatitzants, o més, com la marxa de Leo Messi, una greu situació econòmica i una moció de censura. De l’onze titular que va viure el malson de Lisboa només hi ha quatre futbolistes que ja no formen part de la nau blaugrana: el mateix Messi, Luis Suárez, Arturo Vidal i Nelson Semedo. D’altra banda, l’autor de dos dels vuit gols del Bayern, Philippe Coutinho, podria tornar a trepitjar un terreny de joc com a blaugrana en partit oficial després de la seva greu lesió al genoll esquerre -no ho fa des del desembre de l’any passat. «Ha estat un temps important fora però cada dia està millor i el que necessita ara és tenir minuts en els partits», va dir ahir el tècnic.

A qui també recuperarà Koeman per a la causa serà Gerard Piqué en l’eix de la defensa. En canvi, amb la marxa d’Emerson Royal al Tottenham i el dubte de Sergiño Dest (té un esquinç al turmell dret i no va entrenar ahir), el tècnic segurament haurà d’improvisar al lateral dret. Óscar Mingueza i Sergi Roberto, recuperat d’una fissura costal, són les opcions. Però Koeman també podria tornar a un sistema de joc que ja va posar en pràctica el curs passat, el 3-5-2. En aquest cas, el de Reus comptaria amb més opcions per ser carriler que el de Santa Perpètua de Mogoda. La convocatòria sortirà a la llum aquest matí mateix.

La davantera serà l’altra línia que viurà canvis importants. Respecte a l’últim partit del Barça, el triomf per 2-1 davant el Getafe, l’equip català ha perdut a Antoine Griezmann i ha incorporat el neerlandès Luuk de Jong. Amb Ansu Fati, Ousmane Dembélé, Kun Agüero i Martin Braithwaite recuperant-se de les seves respectives lesions, l’ex del Sevilla apunta a titular en un sistema que tan sols tindria dos davanters.

«Hi ha jugadors d’aquest equip que han patit molt per aquella nit i ara tenen l’oportunitat de revertir-ho. Hem de jugar amb molta intensitat i buscar el nostre estil per fer-li mal al Bayern», va comentar. En aquest sentit, Sergio Busquets va explicar que «Ha passat temps i estem mentalitzats que ha de ser diferent, hem de sortir pel partit. Són equips diferents i circumstàncies diferents».

La relació de Koeman i Laporta

D’altra banda, l’entrenador del Barça va assegurar que no té «cap problema» amb el president Joan Laporta, després de les declaracions creuades que hi ha hagut durant els últims dies.

«La nostra relació és bona i si hi ha coses les parlem. Els dos volem el millor per al club, això és el més important. Però clar que hi ha coses de les quals parlem. No hi ha cap problema amb el president. És una relació perfecta per a mi», va afegir.