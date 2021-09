Més enllà dels temps, de guanyar o no fer-ho, de pujar al podi o quedar-se’n a les portes, el gran èxit per a Blanes era sumar arguments als molts que ja acumula per corroborar el seu estatus de capital catalana del paddle surf. Una modalitat esportiva que creix, i de quina manera, a mesura que el temps avança. Que guanya adeptes i dispara la quota mediàtica. L’exemple més recent es vivia aquest últim cap de setmana. Dos dies amb el SUP, com també se l’anomena, com a principal protagonista. Jornada lúdica el dissabte, amb una prova oberta per a tothom, i la Copa d’Espanya 2021, competició pura i dura, pel diumenge. L’èxit va ser absolut. Van ser 120 els participants, però Blanes va reunir a molta més gent, entre esportistes i acompanyants. Arguments suficients per seguir mirant cap aquesta direcció en el futur més immediat i repetir l’experiència. Si pot ser, l’any vinent.

El dia amb majúscules, el de la competició pura i dura, va reunir uns condicionants molt favorables per als esportistes. Una barreja de núvols i sol impedia que la calor es convertís en protagonista. El vent no va bufar en excés. Va ser una cursa plana. Els visitants, sobretot aquells avesats a d’altres proves en ciutats més consolidades arreu d’Espanya i de l’estranger, van elogiar l’organització del Club de Vela Blanes, tot un referent del paddle surf no només a la Costa Brava, sinó també a tot Catalunya. «Podem lluitar amb d’altres ciutats per ser la seu d’aquest campionat una altra vegada. L’any que ve. Blanes ha de ser una localitat puntera en aquest esport. La logística es va complir a la perfecció i l’escenari era magnífic», explica Xavi Marina. L’esportista blanenc, membre del club, tampoc es va perdre la cita i va participar en categoria Elite, aconseguint la segona posició. «El context va ser espectacular i tothom va gaudir d’un paradís com ho és la Costa Brava. A més, entre els esportistes i els seus acompanyants vam moure unes 450 persones, el que és tot un èxit pel club i sobretot per Blanes».

Els resultats

A banda del segon lloc de Marina, el podi de la categoria Elite, amb un recorregut de 12 quilòmetres, el van completar Tomàs Sánchez i Albert Folch, primer i tercer respectivament. En fèmines, l’ordre va ser el següent: Eli Llargues, Laura Gil i Desiree Sánchez. Dídac Miranda, del CV Blanes va imposar-se en categoria Sub14 (6 quilòmetres). Del club, Elsa Auger i Ángel Guerrero van ser tercers en Sub16 femení i masculí.