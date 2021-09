Joan Jorquera segueix avançant a passos de gegant en la seva carrera esportiva. El taekwondista de Roses, de 21 anys, ha entrat en el top 5 mundial en la categoria -63 kg després de proclamar-se campió el passat cap de setmana a l’Open de Polònia.

Aprofitant el seu bon moment, Jorquera va plantar-se a Varsòvia disposat a tot. I així va ser. El rosinc va apuntar-se quatre grans combats, en els quals va deixar els rivals sense cap mena d’opció, per aconseguir el títol internacional.

La primera víctima de Jorquera va ser l’italià Daniel lo Pinto, a qui va deixar fora de la competició en el primer combat. Veient la seva actuació, l’organització va apostar per situar-lo com a cap de sèrie, número 1, i no va decebre. En el segon combat va saber jugar les seves cartes per superar un rival dur com seria el taekwondista de Dinamarca Tobias Hittel. El rosinc va demostrar el seu estatus com a competidor d’elit vencent amb un marcador de 23-12.

Jorquera va superar el seu company de selecció Adrián del Rio en les semifinals amb bones sensacions gràcies a un resultat de 26-13. Tot això li va permetre afrontar la final amb garanties. Va cruear-se amb el serbi Novak Stanik, qui tampoc va ser rival per al de Roses. D’aquesta manera, va endur-se la totalitat de punts de l’Open de Varsòvia per situar-se cinquè del món en la categoria -63 kg. El pròxim repte serà a Turquia, on aquest mes es disputa la President Cup.