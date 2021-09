CICLISME. El Massi-Tactic UCI Wome’ns Team és el nou campió de la Copa d’Espanya Fèmines Cofidis per equips, guardó que aconsegueix per primer cop en els seus tres anys d’existències. El conjunt empordanès es converteix així en el més regular de la temporada després de disputar sis proves. L’última, el passat 11 de setembre a Noja. Belén López hi va aconseguir la victòria, mentre que Patri Ortega ha sigut campiona en categoria elit.