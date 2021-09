Ruth Beitia, Niurka Montalvo, Jesús García Bragado, Erki Nool o Nadezda Ostapchuk. Per dir alguns noms. Esportistes d’elit, olímpics i fins i tot amb algun metall a les seves vitrines, que alguna vegada en la seva extensa o llorejada carrera han tret el cap per Palafrugell. Per competir-hi, no pas de vacances. El tradicional míting ha obert la porta a tothom. També a aquells atletes que han acabat amb un currículum envejable. Ha anat sumant edicions i només la pandèmia va decidir posar-hi una pausa. Aquest 2021 s’hi torna de nou. Integrat en el programa català i també al circuit Europe Athletisme Promotion (EAP) i al de la Reial Federació Espanyola d’Atletisme (RFEA), en comptarà fins a 28 aquest proper dissabte, 18 de setembre.

A partir de les cinc de la tarda, el tradicional Míting de Palafrugell-Costa Brava aixecarà el teló. Pel mig, dos ajornaments per la pandèmia, que han obligat a situar aquesta cita en un altre forat del calendari. S’estudiarà si, en properes edicions, es mantindrà el mes de setembre com a context ideal per a la prova i no pas a finals de primavera, com abans.

A terres empordaneses, entre tots els participants, s’espera que hi hagi representades les delegacions de Kulgiga (Letònia), Amsterdam (Països Baixos), Nivelles (Bèlgica), Belfast (Irlanda del Nord), Budapest (Hongria) i Marsa (Malta). De moment està clar quan serà el tret de sortida, però no serà fins demà, dimecres 15 de setembre, quan un cop tancades les inscripcions i publicades les llistes dels atletes admesos es publicaran els horaris definitius de les proves.

Durant el transcurs del míting es durà a terme un homenatge cap aquelles víctimes en l’àmbit de l’esport que han perdut la vida a causa de la pandèmia. Cap a les set de la tarda, es llançarà un disc de manera simbòlica i es farà una cursa de 1.500 metres sense classificació on la participació serà oberta. Les proves es retransmetran en directe a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Palafrugell. Després de Palafrugell, el proper míting del circuit EAP serà a Zadar el proper dia 23.