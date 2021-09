El Barcelona va debutar amb molt mal peu a la Lliga de Campions i va perdre per 0-3 davant el Bayern. Dos gols de Robert Lewandovski i un altre de Thomas Müller van furgar en la ferida just quan es complien 13 mesos del famós 2-8 de Lisboa entre un i altre equip. El poder físic i tàctic del conjunt bavarès va ser massa pels de Koeman, a dia d’avui molt lluny de ser un rival temible a Europa.

El Camp Nou va començar el partit encès, cantant l’himne, pressionant el rival, embogint quan Memphis es dirigia a la cantonada per servir córners i entonant càntics com si, en comptes de 40.000 espectadors, fins a cent 100.000 ànimes omplissin el temple blaugrana.

Durant els primers 20 minuts el Barça va donar alguns motius als seus aficionats per fer tanta gresca, jugant de tu a tu a tot un Bayern, pressionant lleugerament la sortida de la pilota del seu rival, arribant a l’àrea de Neuer de manera tímida i mantenint Lewandovski, Müller i Sané lluny de la zona de perill. Però la realitat a poc a poc es va anar imposant i precisament Sané va tenir la primera ocasió clara. Al minut 19, una volea del jugador alemany va obligar a lluir-se a Ter Stegen, que va rebutjar l’esfèric entre la mà esquerra i la cara, per evitar que el Bayern ja cantés el primer. Musiala també ho hauria pogut fer vuit minuts més tard, però Piqué es va llançar a terra a temps.

La suau rèplica va arribar en la següent jugada, quan Ronald Araujo va enviar desviat una rematada de cap a centrada de Memphis a pilota aturada. La influència de Luuk de Jong, tot i que sense nord, es va notar per les constants pilotes laterals que buscaven en tot moment una referència en atac que moltes vegades no va existir.

Cau el primer

La fortuna, una de les esperances blaugrana de la nit, no es va aliar amb el Barça i un xut des de la frontal de l’àrea de Müller en el minut 34 va tocar de manera suficient a Eric Garcia com per enxampar a contrapeu Ter Stegen i convertir-se en el 0-1. Una ràfega de resignació va envair al Camp Nou.

Koeman havia recompost les baixes a la davantera amb l’esquema 3-5-2, que de passada li va servir d’excusa per reforçar el centre de camp amb el propòsit de curtcircuitar el múscul del colós alemany. Una quimera. Sergi Roberto i Jordi Alba van exercir de carrilers en un onze en què Eric Garcia va fer de tercer central.

El segon temps va començar amb un seriós avís blaugrana. Sergio Busquets, de manera inusual, va provar fortuna en el minut 49 des de la frontal de l’àrea i la defensa el Bayern va desviar prou l’intent com perquè el Camp Nou no celebrés l’empat. En canvi, amb el que va xalar de valent va ser una parada màgica de Ter Stegen amb el peu dret a xut de Sané dos minuts més tard. Tot i això, el porter blaugrana no va poder fer en el 56 quan Lewandovski, a porteria buida i davant la passivitat d’Araujo, va posar la puntera per fer el 0-2 aprofitant el rebuig del pal a un xut llunyà de Musiala.

Va ser la demostració que la lògica era la millor arma del Bayern, així que Koeman va apostar per ser valent i sortir-se del guió quan al 59 va fer entrara Gavi i Demir per Busquets i un xiulat Sergi Roberto. Les dues novetats, juntament amb el retorn de Coutinho als terrenys de joc després de gairebé nou mesos, van animar a l’equip de Koeman, que va aconseguir viure en el camp del Bayern per primera vegada en el partit.

Precisament una rosca del futbolista brasiler va ser la millor ocasió del partit pel Barça, que encara va tenir temps de veure com Jordi Alba requeia de les seves molèsties musculars i com Lewandovski feia el 0-3 al 85 després de desfer-se de Piqué a l’interior de l’àrea.

Madrid i Atlèticinicien el seu camí a la competició

El Reial Madrid inicia avui un camí gairebé calcat al de la passada temporada a la Lliga de Campions, després de quedar enquadrat al grup D amb dos dels rivals de l’any passat: l’Inter de Milà i el Shakhtar Donetsk, a més del debutant Xèrif Tiraspol. Els italians seran el rival d’aquesta nit dels de Carlo Ancelotti a San Siro (21 h). D’altra banda, l’Atlètic rep el Porto al Wanda (21 h). La resta de partits destacats de la jornada són el Bruges-PSG amb el debut de Messi a la Champions, el Liverpool-Milan, el City-Leipzig i l’Sporting de Portugal-Ajax.