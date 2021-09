Aquesta pretemporada no està sent gens fàcil per a l’Spar Girona. Les nombroses baixes condicionen el dia a dia de l’equip d’Alfred Julbe, que ha de fer malabars per dur a terme les sessions d’entrenaments. Amb quatre jugadores a la infermeria (María Araújo, Iho López, Laia Palau i Frida Eldebrink) i dues més a la WNBA (Michaela Onyenwere i Kennedy Burke), el club se centra a arribar amb bones condicions a l’inici de la Lliga Femenina davant l’Araski el proper dissabte 25 de setembre (18.30 h). Abans, però, les gironines s’enfrontaran al Perfumerías Avenida en les semifinals de la Supercopa d’Espanya, que es disputa aquest cap de setmana a Tenerife. Tot i que és difícil que arribi a temps, l’Spar Girona confia recuperar Iho López per dissabte.

La pivot blanenca viatjarà amb l’equip cap a les Canàries, encara que a hores d’ara no té garantida la seva participació perquè es troba en la recta final de la recuperació de la lesió al genoll esquerre. L’Uni tindrà un test més que exigent contra les de Roberto Íñiguez, que de la mateixa manera que la Lliga Catalana estarà condicionat per les baixes del conjunt gironí. Si es vol lluitar diumenge per la Supercopa -l’altre rival sortirà de la semifinal entre el Clarinos Tenerife i el València Basket-, caldrà superar el Perfumerías Avenida. Tenint en compte la situació que travessa el club, ser a la final ha deixat de ser una prioritat, sinó que el principal objectiu és avançar en la pretemporada i agafar ritme de competició de cara a l’estrena davant l’Araski.

Malgrat que Iho López és dubte per dissabte, segueix en fase de recuperació i, per tant, no es correrà cap risc perquè jugui abans d’hora. L’Spar Girona és prudent. Sobretot perquè jugadores com Laia Palau arribin a temps per al partit a Vitòria. Després d’un estiu carregat de partits i sense gairebé descans per a la base barcelonina, el seu retorn es farà esperar una mica.

D’altra banda, l’Uni no serà l’únic equip que disputi la Supercopa minvat per les baixes. El Perfumerías Avenida també n’acumula un bon grapat per la lesió de Mia Vasic i les jugadores que són a la WMBA: Cooper, Alarie i les germanes Samuelson.