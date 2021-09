Les esportistes olímpiques i paralímpiques de la selecció espanyola que competiran als Jocs de París 2024 comptaran amb el suport d’Iberdrola, després de la trobada que hi va haver ahir a la seu d’Iberdrola de Madrid amb 48 esportistes per reconèixer la seva participació a Tòquio i les oportunitats de seguir treballant per la igualtat.

En l’acte es van destacar els èxits esportius aconseguits per part d’Espanya i, sobretot, l’esforç, capacitat de superació i professionalitat demostrada pels esportistes als Jocs malgrat la complexiat de la pandèmia del coronavirus.

«Sou un mirall per a totes les joves. En vosaltres poden trobar un exemple de dones que, havent aconseguit grans èxits, no es conformen amb el que han aconseguit i aspiren a superar-se cada dia. Sabeu que aquesta admiració comporta responsabilitat: seguir treballant per trencar barreres i donar visibilitat a l’esport femení», va dir el president d’Iberdrola, Ignacio Galán.