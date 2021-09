El Bàsquet Girona va aconseguir ahir la segona victòria de la pretemporada després d’imposar-se al filial d’EBA en l’amistós que va disputar-se al pavelló de Palamós (88-50).

Els de Carles Marco segueixen amb bones sensacions per encarar de la millor manera l’inici de la segona temporada a LEB Or. L’equip va mostrar molta superioritat respecte al filial amb una victòria convincent.

Pendents del futur de Gasol

La gran expectació del pavelló de Palamós va produïr-se a les graderies, on hi havia el president del club Marc Gasol, que va presenciar el partit. I és que, després de posar punt i final a la seva etapa als Lakers per marxar als Grizzlies, franquícia amb la qual negocia la seva sortida, tothom està pendent del futur immediat del pivot de Sant Boi. Sabut el seu desig de retirar-se a Girona, una de les opcions que contempla Gasol és fitxar pel Bàsquet Girona. De confirmar-se, passaria de lluitar per l’anell de l’NBA a fer-ho per l’ascens de LEB Or a l’ACB. La decisió de Marc Gasol es coneixerà en els pròxims dies.

A la mitja part el president Marc Gasol va fer entrega d’una samarreta del club a l’alcalde de Palamós Lluís Puig, a més de signar també botes, samarretes i altres objectes als seus seguidors que ahir van anar a veure el partit entre el primer equip i el filial.