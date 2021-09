El pivot de Sant Boi Marc Gasol ha estat tallat avui pels Memphis Grizzlies, després del traspàs que el va portar a la franquícia de Tennessee procedent de Los Angeles Lakers, i als seus 36 anys és lliure de fitxar per qualsevol equip, entre els quals es troba el Bàsquet Girona, del qual és president. El mitjà dels Gasol va sortir de Califòrnia després d'una temporada difícil en l'equip que es va torçar definitivament per a ell després de la incorporació al febrer d'Andre Drummond, que el va relegar a ser el tercer pivot de la rotació de Frank Vogel.

Aquest estiu va baixar un graó més per la tornada de Dwight Howard i DeAndre Jordan, a més de la presència de l'ala-pivot/pivot Anthony Davis, i tant la franquícia, que s'estalvia 10 milions de dòlars entre el seu salari i l'impost de luxe, i el jugador, van voler separar els seus camins. Aquí van aparèixer uns Grizzlies, equip de Marc de 2008 a 2019, que van assumir el seu contracte i el van tallar quan li restava un any de contracte pel mínim de veterà (2,5 milions d'euros); sense transcendir els termes d'aquesta operació quant als diners perdonats pel pivot.

Creus que Marc Gasol jugarà al Bàsquet Girona? Sí 82

No 29 Votar

Acord que apunta a suposar la fi de la seva etapa en l'NBA en la qual ha aconseguit un anell de campió (el 2019 amb Toronto Raptors), un premi a millor jugador defensiu, tres aparicions en el partit de les estrelles, dues vegades en el millor quintet de la temporada regular i sent el líder històric en minuts, rebots, taps i triples dobles dels Grizzlies, a més del segon en punts. Marc Gasol té unes mitjanes en temporada regular de 14,0 punts, 7,4 rebots i 3,4 assistències en 32,2 minuts en 891 partits (866 com a titular) al llarg de 13 temporades amb els Grizzlies, Raptors i Lakers.

Encara sense confirmar, el seu futur sembla estar en la LEB Or, segona categoria del bàsquet espanyol, recalant en l'equip que va fundar i del qual és president, el Bàsquet Girona. Possibilitat a la qual Jorge Garbajosa, president de la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) es va referir recentment. «Si fa aquest pas seria un exemple de com vol el bàsquet espanyol i el seu club, i per a la LEB Or seria impressionant», va opinar el mandatari.