El futbol, aquell esport on no tot és guanyar. Competir i sumar punts és el principal objectiu, però l’esport rei també obre les seves portes a l’amistat. Algunes relacions entre futbolistes, un cop establertes, és molt poc probable que s’acabin trencant. Aquest vespre (19:00), el Costa Brava rep al Nou Estadi de Palamós el Cornellà en partit corresponent a la quarta jornada. Un duel on es veuran les cares dos jugadors que fins fa res eren companys de vestidor a Llagostera i que mantenen una gran amistat: el porter Marcos Pérez i el davanter Sascha Andreu.

«Fa molts anys que ens coneixem i sempre he sabut d’ell, però els primers dies a Llagostera ja ens vam fer amics i allà hi hem compartit molt bons moments junts», explica Sascha, ara davanter del Cornellà.Ell i Marcos compartien cotxe des de Barcelona per anar a entrenar. Un trajecte que va servir per moltes anècdotes. «En tres anys ens han passat moltes coses! Un cop la roda del cotxe de David Garcia va rebentar-se i en Sascha va haver d’organitzar-ho tot, amb l’Èric Jiménez i en Carles Santaló (Kolderiu) fent senyals als altres vehicles. I com aquesta n’hi ha un grapat», rememora Marcos.

El porter admet que li «saber greu» veure com el seu amic canviava d’equip sense «poder compartir» una temporada més. Marcos va decidir continuar perquè «aquí m’han tractat des del primer dia de manera genial. Tot i haver sigut un estiu molt mogut jo sempre he estat tranquil. El Costa Brava és casa meva i m’he sentit estimat per tothom. Entenc però que hi hagi gent que marxi. Som persones i busquem el millor per a nosaltres». Sascha, que avui no podrà rebre les famoses passades del propi Marcos que tant de mal feien als seus rivals, confessa que «a nivell personal em va fer molt de mal marxar. Amb en Marcos parlem gairebé cada dia, però el futbol és una professió que t’exposa a situacions així. Amb el temps me n’he adonat que tot pot canviar. Un dia pots ser el referent ofensiu d’un equip i l’endema no rebre el protagonisme que creix que et mereixes. Quan va acabar l’última temporada vaig esperar una bona oferta de renovació però com que no va arribar, vaig decidir marxar al Cornellà, que em va oferir el contracte adequat. Tot i això, li estaré eternament agraït al club (abans Llagostera, ara Costa Brava) per la confiança que sempre m’ha transmès», explica Sascha.

Una família al vestidor

Porter i davanter coincideixen que els últims tres anys un i altre van formar part no només d’un grup de companys, sinó també d’amics. «Teníem una simbiosi brutal i anàvem tots a una. Es podia fer broma amb qui fos, que ningú s’ho prenia malament i això és quelcom que costa molt de trobar», explica l’atacant. Marcos calca el missatge i assegura que «trobar un vestidor que tingui el nivell personal que hi havia aquí serà molt complicat. L’únic factor negatiu, per dir-ne algun, va ser el maleït coronavirus, que ens va impedir fer més vida conjunta fora dels terrenys de joc».

Un altre aspecte que Marcos i Sascha comparteixen és la veterenia i experiència que poden aportar als seus respectius equips. «Intento cuidar-me moltíssim. Sobretot l’alimentació. La meva edat? Jo mentre sigui feliç fent el que faig seguiré, tinc una carrera molt llarga i no me’n penedeixo de res. M’hagués agradat jugar a Primera? És clar, però estic molt tranquil ja que he donat el màxim que he pogut. Competir a Primera RFEF per mi és un regal», diu el porter blaugrana. Sascha creu que la clau del seu rendiment esportiu també es troba en tractat amb molta cura la nutrció: «És molt important. Abans amb 32 anys els futbolistes ho deixaven. Crec que des de fa cinc anys, en comptes de ser jugador de futbol el que som és atletes. Ara mateix em trobo millor que deu anys enrere», expressa. Sobre l’haver pogut arribat a Segona o Primera comenta que «sempre ha sigut el meu somni. I encara el tinc per això jugo a futbol. Si no el tingués plegaria. Mira Enric Gallego, va arribar tard a l’elit i s’hi ha quedat».

Pere, novetat

Després de tres jornades el Costa Brava encara no ha perdut, però tampoc ha guanyat cap partit. Suma tres punts i espera estrenar el caseller de victòries contra un Cornellà que ara mateix l’empata a la classificació. El tècnic Oriol Alsina recupera el defensa Pere Martínez, absent al camp del Barça B.