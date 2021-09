Marc Gasol no vestirà aquesta temporada la samarreta del Barça i per tant s’elimina un dels possibles destins del jugador, que ha posat el punt i final a la seva etapa als Estats Units i a dia d’avui està valorant què fer a partir d’ara. Amb 36 anys se li tanca una porta però encara n’hi ha d’altres obertes, com la de vestir la samarreta del Bàsquet Girona, club del quan n’és un dels fundadors i presideix actualment. Sense lloc als Lakers i rescindit el seu contracte amb els Grizzlies, tampoc acabarà al Palau Blaugrana perquè ahir, el directiu del Barça responsable de la secció de bàsquet, Josep Cubells, així ho va explicar. «No contemplem l’opció d’incorporar Marc Gasol». D’altra banda, el club sí que és «a l’espera» de saber què vol fer el seu germà Pau perquè es compta amb ell si el de Sant Boi es volgués quedar.

Mentre medita quin ha de ser el seu futur immediat, Marc Gasol té entre cella i cella posar-se bé físicament. Ha vist en directe els dos amistosos que el Bàsquet Girona ha disputat fins ara a Quart i Palamós; el tercer, aquesta tarda a Peralada (19:00) contra el Tolosa a l’espera de saber si hi serà també. En els propers dies, més tard o més aviat, prendrà una decisió. Tornar a Fontajau i competir a la LEB Or és cada cop més a prop.