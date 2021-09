L’inici del curs escolar coincideix amb el moment de fer una pausa per a Esther Guerrero. Enrere queden uns mesos ben exigents, amb experiències de tota mena, curses pel record i coses a millorar. L’atleta banyolina encara no endreçarà la temporada perquè en poques setmanes s’hi posarà de nou, però les proves de 1.500 en pista coberta i a l’aire lliure d’aquest 2021 són història. Moment per recordar-les, per fer memòria i veure què s’ha fet bé i què no ha acabat de funcionar. Abans de l’aturada, però, una jornada transcendent a Zagreb. L’última actuació abans del repòs. Dimarts, li va tocar fer de llebre i la seva tasca va servir per acabar registrant un nou rècord del món.

Guerrero va serrar les dents i va prémer l’accelerador per volar durant 1.300 metres, passant el primer miler en un temps de 2:41.37. Ho va aprofitar l’atleta de Burundi Francine Niyonsaba, que va establir la millor marca del planeta en els 2.000 metres amb un temps final de 5:21.56. Supera així en més de dos segons els 5:23.75 de Genze Didaba, l’anterior plusmarca, registrada el 7 de febrer del 2017 a Sabadell. Mèrit de la pròpia Niyonsaba, que es consolida així com una de les grans fondistes del món. I també de Guerrero, qui l’any passat a Olot era capaç de rebaixar el millor registre d’Espanya d’aquesta mateixa distància amb un temps final de 5:41.30.

El seu bon paper a Zagreb, just abans de l’aturada per desconnectar, li arriba pocs dies després de ser segona en la reunió ISTAF de Berlín. Corrent els 1.500, la seva especialitat, va tancar la cursa amb 4:04.45 només sent superada per l’estatunidenca Kate Grace, finalista a Rio el 2016 en 800. Guerrero s’hi posarà de nou a l’octubre per afrontar la temporada de milles i el cross arribarà al novembre. Ara, temps per a un parèntesi i fer un cop d’ull al passat més recent. Aquest any va ser cinquena als europeus de pista coberta de Torun, als Jocs de Tòquio no va superar la primera ronda mentre que a Estocolm va lligar amb un temps de 4:02.41 la seva millor marca personal en 1.500. Distància que espera abraçar de nou el 2022.