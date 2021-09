L’expulsió de Míchel Sánchez diumenge passat a Màlaga li ha comportat una sanció de dos partits. Això farà que el tècnic madrielny no pugui asseure’s a la banqueta ni demà contra el Valladolid a Montilivi ni tampoc la setmana que ve al camp de l’Oviedo. L’encarregat de dirigir l’equip en les dues pròximes jorandes serà Salva Fúnez, el seu segon. Fúnez, de 40 anys, acompanya Míchel des del principi de la seva carrera com a entrenador al Rayo Vallecano. Míchel i Fúnez van coincidir de futbolistes al primer equip del Rayo del 2007 al 2010. Fúnez també va jugar al Leganés, Alcorcón i Alacant. Amb passat al planter del conjunt madrileny, serà la primera vegada que Fúnez dirigeixi un primer equip perquè, la setmana passada a La Rosaleda va ser la primera expulsió de Míchel com a entrenador.