Èpic primer triomf del Costa Brava gràcies a un gol de Xumetra en l’afegit

El Costa Brava ja sap com es guanya a la nova Primera RFEF. Ha trigat gairebé quatre partits complerts en assaborir-ho, però finalment ahir, a Palamós, i amb l’èpica de fer-ho en el temps de descompte del partit contra el Cornellà, es va sumar de tres. Un gol de Xumetra després d’una brillant jugada personal va acabar decidint un altre partit de poc futbol encara que, això sí, amb emoció fins el final i, sobretot, alegria pel bàndol local.

Tres empats després, doncs, el Costa Brava ha après a guanyar. I si en la primera jornada a Múrcia la clau per salvar un punt va ser Xumetra, ahir la seva cama esquerre va servir per cantar victòria in extremis en el temps de descompte. Ell mateix havia posat a prova el porter del Cornellà en un xut de falta que havia provocat l’expulsió per doble groga del visitant Borja García. Amb un de menys els barcelonins van acabar aixecant la bandera, cedint una derrota quan pràcticament celebraven un punt, tot i haver estat en línies generals inferiors al conjunt costabravenc.

Els d’Oriol Alsina van anar per feina i ja en els compassos inicials Guiu va rondar la porteria visitant. Xumetra, per dos cops, i Boris, també haurien pogut avançar els blaugranes abans del descans. Marcos, heroï sense capa en la majoria de partits, amb prou feines va haver d’intervenir. El Cornellà va jugar amb el garrotxí Dorca i l’exLlagostera Eloy Gila de titulars. Sascha, un vell conegut de l’afició almogàver, no es va moure de la banqueta.

A la segona part el guió va ser semblant. El Costa Brava manava i duia la iniciativa, però li costava horrors veure porteria. L’àrbitre va acabar decretant sis minuts d’afegit i el Cornellà els va haver de jugar amb un home menys per la segona groga a Borja García. Ho van aprofitar els locals per acabar de tancar els visitants a la seva àrea, ja molt desgastats físicament. I Xumetra, amb una acció de fantasia, va acabar cantant victòria amb un xut amb l’esquerre que va valer tres punts.