L’expivot brasiler Geisa Oliveira, exjugadora de l’Uni Girona les temporades 2007/08 i 2008/09, ha mort als 42 anys. El club gironí va emetre un tuit de condol, així com també es van fer ressó de la notícia diversos mitjans brasilers.Oliveira va poder viure amb l’Uni un dels moments clau de la seva història, com va ser l’ascens a la Lliga Femenina el maig de 2009 amb Anna Caula a la banqueta. Va ser una jugadora internacional per el seu país ja des de les categories de base.

No només va tenir trajectòria a Girona. Oliveira va fer-se un bon nom a la Lliga Femenina espanyola gràcies al seu pas, també, per equips com el Mann Filter. A la Lliga Femenina 2 a banda de defensar els colors de l’Uni també va jugar amb el Cajacanarias i l’Ibaeta.