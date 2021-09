Ha vestit la samarreta de set equips, ha estat en els pavellons més emblemàtics on es juga a hoquei patins, té un palmarès envejable amb títols estatals, continentals i, fins i tot, internacionals conquerits amb la selecció catalana i també amb l’espanyola, però als seus 46 anys, Jaume Llaverola continua protegint la porteria com si fos un tresor. Aquest curs, el porter nascut a Igualada complirà la seva trentena temporada a l’elit, i la seva vuitena al Garatge Plana Girona, on va aterrar el 2014, assolint l’històric ascens del club a l’OK Lliga una temporada més tard, la 2015-16. Són molts anys competint al màxim nivell, havent aixecat quatre Copes d’Europa, tres Copes Continentals, una Europe Cup, dues Copes del Rei, dues Lligues Catalanes i una OK Lliga, a part de les tres Golden Cup i la Copa Amèrica amb la selecció catalana, i la Copa del Món i el Campionat d’Europa que va guanyar amb l’espanyola, però el jugador més veterà de la competició encara té ambició per jugar.

Tot i l’edat i haver guanyat gairebé tots els títols possibles «sempre he tingut ambició» per seguir competint, explica Llaverola, qui també havia jugat a altres clubs gironins com el Lloret i el Blanes. Tenir «il·lusió i ganes» és molt important per continuar competint un any més, ja sigui per «guanyar títols o per arribar a una fita que em proposi» perquè «cada any has de buscar la teva pròpia motivació més enllà de guanyar títols», destaca el porter del conjunt gironí. I una altra cosa que ha d’acompanyar per jugar durant tants anys són les lesions i «per sort, a mi m’han respectat». És cert que «a ningú li agrada fer anys» -46 en va fer el passat 31 de juliol-, però «fer-los jugant a hoquei i aguantant el ritme de jugadors als quals doble l’edat és un orgull», diu el porter igualadí.

Aquest any, la plantilla del Garatge Plana Girona s’ha renovat pel complet. El conjunt dirigit per Ramon Benito i Marc Comalat debuta demà a Palau davant el Caldes (16.05h) i el capità de l’equip afirma que «serà una temporada difícil» perquè aquest any «som un equip nou, amb un nou projecte i l’objectiu serà salvar la categoria». Tot i així, és optimista perquè creu que l’equip té «molt bons jugadors, que m’estan sorprenent, tot i que hem de demostrar tot això en els partits». Molta remodelació de l’equip i molts fitxatges joves, però el que no canvia és la porteria, i el veterà jugador la continuarà defensant per vuitena temporada consecutiva. Ara per ara, no té al cap la retirada ni que aquesta «sigui la meva última temporada» tot i que també és realista i diu que «no em puc plantejar coses a llarg termini i vull gaudir cada temporada com si fos l’última».

En tot cas, Jaume Llaverola, el capità, un mite, una llegenda encara amb actiu de l’hoquei nacional continuarà, almenys, una temporada més al Garatge Plana Girona. «El Girona seria el club perfecte per retirar-me» perquè «em sento molt a gust, em tracten molt bé i em sento el club com a meu, i porto vuit anys molt feliços aquí», afirma. La vida dóna moltes voltes, però «m’encantaria retirar-me a Girona», sentencia.