José Rojo, Pahceta, sap què se sent celebrant un ascens a Montilivi. Ho va fer com a entrenador de l’Elx la temporada 2019-20 i avui hi torna des de la banqueta del Valladolid. «El record que tinc de Montilivi és meravellós. Van ser unes sensacions impressionants perquè sabia que no continuaria (a l’Elx)», va dir. Pacheta espera trobar «fortalesa» grupal per deixar enrere les dues derrotes que arrossega el seu equip: «Som capaços de fer dos gols en un moment. El Girona i nosaltres estem en un procés d’anar-nos ajustant. L’ascens s’aconsegeuix al maig, tranquils».