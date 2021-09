Per fi s’acosta el moment esperat, el de la tornada a la quasi normalitat després d’un any i mig de dificultats per la pandèmia i una edició 2020 celebrada amb grans limitacions. El Sea Otter Europe d’aquest any, que se celebrarà de nou a Girona el cap de setmana del 24-26 de setembre, arriba amb tota la il·lusió i força. Les marques estan responent i hi seran per presentar les seves novetats i millors productes. El fet que es pugui tornar a celebrar el que és un dels esdeveniments de ciclisme més importants d’Europa, és un gran senyal que les coses, a poc a poc, tornen a la normalitat.

L’accés al festival s’haurà de realitzar mitjançant una entrada gratuïta que es pot aconseguir a través del web de Sea Otter Europe. Per descomptat es seguiran totes les normatives de seguretat anti-covid 19. S’habilitaran zones d’aparcament gratuït no vigilat amb autobusos llançadora al festival. El demobike serà la gran atracció del festival. És clau per a les marques, no hi ha major acció de vendes que un usuari pugui provar les bicicletes i les marques es bolquen a portar el major nombre de totes les modalitats que la seva gamma ofereix. Tot un paradís a disposició dels visitants, i un atractiu calendari esportiu per completar l’oferta.