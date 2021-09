Les absències, sigui per lesió o perquè diverses jugadores encara es troben als EUA competint a la WNBA, marquen la disputa, aquest cap de setmana a Tenerife, de la Supercopa d’Espanya. L’Spar Girona es troba aquesta tarda amb l’Avenida, el seu etern rival, en busca d’un lloc per a la final de demà, i Alfred Julbe ja sap que no podrà disposar de les lesionades Araújo, Eldebrink i Palau, ni de Michaela Onyenwere i Kennedy Burke, que encara són a la lliga nord-americana. Al davant, però, l’equip d’Íñiguez també tindrà baixes sonades: les germanes Samuelson -Katie Lou i Karlie-, amb les Storm de Seattle; Bella Alarie amb Dallas Wings, i Kahleah Copper, amb Chicago Sky, també competeixen a la WNBA, i Mia Masic és dubte per lesió.

L’Spar Girona, guanyador de la Supercopa el 2015 i el 2019 i subcampió el 2012, 2017 i 2018, arriba al partit després de perdre diumenge passat la final de la Lliga Catalana contra el Cadí a Manresa. Respecte aquell duel, el tècnic només podrà recuperar Iho López. «L’Uni sempre vol guanyar. Ens falten jugadores, i està sent difícil entrenar, però l’equip sortirà a guanyar», va avisar la pivot Julia Reisingerová, convençuda que participar a la Supercopa és un premi i «un bonus a la feina i al bon joc de la temporada passada», que es va traduir per a l’equip gironí en la Copa de la Reina.

Julbe, per la seva banda, assegura que «estem construïnt un grup que fa bona pinta» i demana «confiança» a l’afició. Qui guanyi el partit d’avui jugarà demà la final contra el vencedor del Clarinos Tenerife-València (20.30).