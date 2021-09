Amb quatre equips gironins militant a la Tercera RFEF, és molt habitual veure derbis els caps de setmana. Després de dues jornades de competició, avui tindrà lloc el primer duel entre conjunts de les terres gironines: es tracta del duel que enfronti l’Olot, que juga a casa, contra el Figueres (17 h).

Contrast de dinàmiques entre garrotxins i empordanesos. Després d’un inici productiu amb una victòria i un empat, l’Olot arriba rep a un Figueres renovat, que encara no sap el que és guanyar. En els respectius partits inaugurals, els olotins es van desfer en el Municipal del Castelldefels (3-1) gràcies a les dianes de Xavi Ferron, Sergi Arranz i d’un gol en pròpia porteria de Juan Antonio Martín; mentre que el Figueres va caure al camp del Sants per la mínima (1-0). A la segona, cap dels dos conjunts va poder assaborir el gust de la victòria i es van haver de conformar amb el repartiment de punts.

L’equip que avui juga de local no va poder veure porta la setmana passada però tampoc li van marcar cap gol en el seu partit contra el Vilafranca a domicili; per contra el punt aconseguit pels empordanesos va ser contra el Vilassar de Mar (1-1). El gol dels blanc-i-blaus va ser obra d’Albert Orriols, jugador que podria sortir de titular avui en l’onze que presenti Moisés Hurtado. «Serà un partit complicat, l’Olot segurament estarà a dalt i està dissenyat per pujar. Ja ens hi vam enfrontar a la pretemporada i esperem aconseguir la primera victòria», comentava a la prèvia l’entrenador que avui s’asseurà a la banqueta visitant. I és que ambdós equips es van veure les cares en el darrer Torneig de l’Estany a Banyoles amb empat a 1 en el marcador.

Qui si que tindrà baixes és un Albert Carbó que recupera Gerard Batalla però que no podrà comptar amb el central Carles Mas ni amb el lateral Ferri López. «Intentarem reviure un Olot similar al de la primera jornada. L’equip ha crescut, ha millorat i està treballant a consciència», deia Carbó.