El Corredor Mató Palafrugell s’estrenava a la Parlem OK Lliga amb la visita d’un històric i candidat al Top3, com el Noia, i va aconseguir un bon punt.

Un dels al·licients del partit era veure el debut de dos exinternacionals absoluts com Romà Bancells i Puigbí amb la samarreta local. Protagonisme pels porters dels dos equips a la primera meitat. Puigbí i Roca van aturar totes rematades que van rebre al primer temps. Fins a la segona meitat cap jugador va aconseguir marcar. Mitjans va avançar els visitants al minut 26’. Després, tres minuts de bogeria amb tres gols. Canet va empatar pels locals (32’). Pujadas va tornar a posar per davant el Noia després d’una falta directa (34’). La rèplica dels empordanesos no va tardar. Un minut després, Canet, de nou, tornava a igualar l’enfrontament. El Palafrugell s’hauria pogut endur la victòria si Candamio hagués transformat una falta directa a tres minuts del final. Blai Roca va estar molt encertat per parar-li la pilota. El Noia va intentar aconseguir la victòria en els instants finals, però el Palafrugell va defensar l’empat amb dents i ungles. Puigbí va parar els últims intents visitants i el Palafrugell va sumar el primer punt de la temporada.