El Girona B ha sigut una piconadora des del primer minut de partit. Arnau Ortiz ha avisat al minut 2 però el seu xut no ha vist porta. Vint minuts més tard el mateix Ortiz, que celebrava la seva convocatòria amb el primer equip de dissabte, ha fet l'únic gol de la tarda per un Girona B que ha sigut molt superior al Sants. L'ex del Peralada no ha sigut l'únic protagonista de la tarda, a l'altre extrem del terreny de joc, Jonatan Morilla ha fet una aturada salvadora al darrer minut per salvar dos punts i fer que els seus tanquin la jornada líders en solitari amb nou punts de nou possibles.