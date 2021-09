El Girona B ha començat embalat. Els d’Àxel Vizuete són l’únic equip que hi ha al seu grup de la Tercera RFEF que ha començat la temporada de la millor manera possible amb un ple de victòries. Aquesta tarda els blanc-i-vermells visiten el camp de futbol de l’Energia per enfrontar-se al Sants (19 h) i seguir el seu idil·li particular, encara que el tècnic insisteixi que la prioritat enguany és formar els jugadors deixant de banda els resultats del col·lectiu. Ara bé, si una cosa funciona l’altra també. Les proves són les victòries dels gironins. Si s’agafen a les dues primeres jornades de competició, els blanc-i-vermells haurien de tornar victoriosos de terres gironines. Dues són les victòries aconseguides en dues jornades i contra equips que han de ser favorits a pujar: a la jornada inaugural l’equip va vèncer l’Hospitalet a domicili (1-2), a la segona i amb mateix resultat (2-1), el Sant Andreu va sucumbir a Riudarenes.

Per contra, el Sants arriba amb una victòria i una desfeta. En el primer partit del curs, i a casa, es va guanyar el Figueres per la mínima (1-0). No obstant, a la segona va caure per 3-1 en la seva visita al camp del Manresa.