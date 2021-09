Zero gols en contra en dues jornades; després d’un empat i una victòria. Aquest és el balanç del Peralada en els dos primera partits de la temporada a la Tercera RFEF. Uns resultats que han servit per encetar el curs de la millor manera. Els homes d’Hèctor Simón tenen l’oportunitat d’allargar la bona dinàmica aquesta tarda coincidint amb la visita de la Grama al Municipal (17 h).

De la mateixa manera que els xampanyers, la Grama arriba a terres empordaneses amb una victòria al sarró. La van aconseguir en l’última jornada contra el Granollers per 3-1. Un triomf que va servir per aixecar la moral ja que a la jornada inaugural van caure a domicili contra la Guineueta per la mínima (1-0).

Per enfrontar-se al club barceloní, Hèctor Simón té tota la plantilla disponible.

Després de conèixer el gust de la victòria aquesta temporada, el repte serà per al porter David Aroca que amb l’ajuda del treball defensiu de l’equip espera seguir deixant la porteria a zero un partit més. De moment, el porter està imbatut. Això, i seguir sumant a casa on el Peralada té el desig de fer-se fort.