Els participants del Trail Cap de Creus han tornat el somriure a un Parc Natural castigat pels incendis de l'estiu passat. Els cors trencats el passat mes de juliol, el foc va cremar més de 415 hectàrees, han tornat a bategar de nou. El desè aniversari del paradís s'ha convertit en una declaració d'amor i respecte cap a un entorn idíl·lic per a les curses de muntanya. El Trail Cap de Creus fa una dècada que enamora a la comunitat del trail running. Aquest 18 i 19 de setembre els afortunats en aconseguir un nou dorsal han pogut comprovar per què.

La cita de Roses també ha acollit el desenllaç de les MISSIONx3. Després dels dos primers capítols del Trail Ulldeter i el Trail Catllaràs, el Trail Cap de Creus ha vibrat amb l'última batalla de la trilogia. El prestigiós circuit de Klassmark va més enllà de la competició, parla de curses sostenibles amb l'entorn. Només així és possible dibuixar un viatge del cel al mar, des de les muntanyes del Pirineu als penya-segats de la Costa Brava, sense deixar empremta. Aquesta és la grandesa del trail running i Klassmark n'és un dels grans exponents.

L'emoció del Trail Cap de Creus ha arrencat dissabte 18 a la tarda; l'organització ha dividit el programa en dues jornades pensant en la seguretat de tots els presents. El recorregut Express era la distància ideal per inaugurar el desè aniversari. El primer participant a completar els 11,4 quilòmetres amb 560 metres de desnivell positiu ha estat un joveníssim Jan Torrella de tan sols 17 anys corroborant que la joventut trepitja fort. Ha aturat el cronòmetre en 52m32s per davant de Quim Costa i Roger Comellas. La medalla de xocolata més dolça era per a Josep Pagès en situar-se al capdamunt de les MISSIONx3. En la baralla femenina la victòria parcial era per Núria Artells després 1h07m18s d'esforç, mentre la segona classificada, Helena Florentí, s'alçava amb la classificació global del circuit. Eva Martos les ha acompanyat a la foto de les millors del paradís.

El diumenge 19 ha corroborat el domini aclaparador de Raul Butaci a les MISSIONx3. Després d'imposar-se a Ulldeter i Catllaràs, ha signat una nova victòria a Roses per tancar un circuit Marathon perfecte. Tres de tres. Ningú ha pogut superar-ho. En aquesta ocasió ha completat els 44 quilòmetres amb 2100 metres de desnivell positiu en 4h13m29s imposant-se a Toti Bes i Chris Jone. Miriam Moreno seria l'altra campiona de la trilogia, però al Cap de Creus no ha pogut optar a les places de podi. L'honor ha estat per Tina Bes, campiona amb 5h15m38s, abril Torrent i Marta Muixí.

El Trail de 22 quilòmetres amb 1100 metres de desnivell positiu ha tornat a ser sinònim de batalla. Eli Gordón i Andreu Contijoch s'han convertit en els grans protagonistes. Gordón ha signat un registre de 2h16m02s per batre Cris Milla i Marta Castroviejo. D'altra banda, Contijoch ha aturat el cronòmetre en 1h49m39s per imposar-se a Aarab Moha i Julen Calvó. La regularitat d'aquest últim l'ha catapultat a la primera posició de les MISSIONx3, mentre Evacris Llobat s'ha convertit en la guanyadora femenina.

El Trail Cap de Creus ofereix la possibilitat de conèixer el paradís de la millor manera possible: corrent. El Pic de l'Àliga, el Puig Alt, al Puig Bufadors, les cales de Jóncols i Montjoi, al Monestir de Sant Pere de Rodes o els pobles marítims de Port de la Selva i Cadaqués ja formen part de l'ADN d'una carrera que s'ha convertit en un dels clàssics del calendari. Les inscripcions s'esgoten any rere any perquè el paradís enamora. Esperem que segueixi sent així durant molts anys. Per aquesta raó, entre moltes altres, hem de preservar el medi natural que ens envolta. Sense naturalesa, no hi ha futur.