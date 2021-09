El Garatge Plana Girona va estrenar un nou any a l’OK Lliga amb una victòria contra el Caldes, el tercer classificat de la temporada passada. La celebració dels gironins al final de l’encontre era ben merescuda després d’un esforç coral on van destacar dos noms propis: el de Jaume Llaverola, amb un penal aturat amb l’1-1; i el de Gerard Pujol, autor del gol de l’empat a la primera part i de la victòria en la segona per donar l’anhelat primer triomf del seu equip i, així, iniciar el nou curs de la millor manera contra un dels millors equips del campionat.

Nova temporada i nous objectius a la vista. Amb nova denominació degut als interessos econòmics, la Parlem OK Lliga va donar el tret de sortida aquest cap de setmana cap de setmana amb el Palafrugell i el Girona entre els 14 equips que la conformen. Dissabte els empordanesos van empatar contra el Noia Freixenet (2-2) mentre que ahir els blanc-i-vermells van estrenar-se de la millor manera guanyant el tercer classificat del curs passat: el Caldes per 2-1. Es podria dir, i de ben segur, que el nom propi de la tarda va ser el de Gerard Pujol. Seus van ser els dos gols que els gironins van fer pujar al marcador per vèncer, contra tot pronòstic, un dels equips que tenen l’etiqueta de favorits com són els barcelonins. Guanyar-los no va ser bufar i fer ampolles, sinó tot el contrari. Amb només tres minuts transcorreguts, les esperances dels locals semblaven minvar amb el gol d’Álvaro Giménez. Set minuts més tard, Pujol faria el primer de la tarda per empatar. I l’experimentat Jaume Llaverola, al 14, va aturar una falta directa per mantenir l’empat. El porter, que acumula la trentena temporada a l’elit, té molt a dir encara. Abans d’acabar la primera meitat, Pujol, amb fam de gol, va poder anotar un penal però el va desaprofitar. Un error que no el va fer aaixar la intensitat i les ganes ja que a la segona part veuria porta per segon cop abans que Llaverola aturés també un penal. Sens dubte, els dos noms propis d’una tarda magnífica on el Garattge Plana va superar un os dur de rossegar per sumar la primera victòria de la temporada.